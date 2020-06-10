明星柴犬WE5上環遇車禍　主人哭崩超自責　23字懺悔做錯一個決定

本地柴犬明星「WE5」家族成員日前遇上車禍，柴犬媽媽Yobi的右後腳不幸被車壓過，並在驚慌掙扎期間令傷口皮開肉裂，深至見骨。雖然右腳可幸並沒骨折，但腳趾及腳枕因此移位，即使治療後活動能力亦未必可完全恢復。 飼主事後深感自責，並在網上發文，望藉此經歷提醒一眾狗主切勿重蹈覆轍，謹記為愛犬上繩。

柴犬家族「WE5」是本港首屈一指的狗明星，一舉一動也深受矚目。前天（8日），飼主Grandpa在網上公布12歲的柴媽Yobi遇上車禍的消息，並指Yobi的活動能力或從此受影響，令粉絲們心情沉重。Grandpa在字裏行間難掩內疚，並發表23字道歉帖文，請求粉絲原諒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬家族「WE5」是本港首屈一指的狗明星。（Instagram@shibaland）

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放繩後遇車禍 傷口深可見骨

事源Grandpa當日下午帶Yobi到上環普慶坊散步，期間因見附近並沒車輛駛經，遂放繩讓Yobi自行如廁。他指，Yobi當時突然反常地衝出馬路，他隨即跑出馬路截停迎面而來的車輛，但Yobi的右後腳仍不幸被輪胎壓住。Yobi在奮力掙扎期間將傷口連皮帶肉扯開，深可見骨。Grandpa立即強忍眼淚抱起Yobi趕往附近診所，期間傷口一直血流如注。Yobi在當晚隨即進行手術，並留院兩天。然而，醫生在術後表示，除表面傷口外，Yobi右後腳腳趾及腳枕亦出現移位，難保日後可完全恢復活動能力。

飼主自責放繩三度道歉

Grandpa因此深感自責，直言「寧願自己受傷，都唔想佢哋5個任何1個受傷」，並在專頁上發表另一帖文，在短短23字內三度道歉，後悔並未好好保護愛犬。他亦藉自身經歷，提醒其他狗主切記為愛犬上繩，「意外係可以避免嘅，自己再自責幾多亦無補於事。」

「WE5」曾拍攝旅發局廣告，是中上環區大名鼎鼎的紅人。（Instagram@shibaland）

「WE5」家族由 5 隻柴犬組成，包括柴犬爸爸Yakult、柴犬媽媽Yobi、柴犬姐姐Mochi、柴犬弟弟Toro，以及最年幼的柴犬妹妹Mini。牠們每天也會在中上環一帶散步，是該區大名鼎鼎的紅人，更曾拍攝旅發局廣告。

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