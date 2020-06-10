領養貓│流浪貓日爬20層樓梯討吃　媽心痛收養　1年後牠變美少年

流浪貓時常過著顛沛流離的生活，要吃一頓飽飯絕非易事。 台灣有隻流浪貓為了討食物，每天幾次從B2地庫爬20層樓梯討吃，屋主不忍心牠繼續流離失所，於是決心收養牠。一年時間過去，貓咪竟然從瘦弱浪貓變身成肥白美少年！

流浪貓「黑尾」每天從地庫爬20層樓梯找網民討吃。（受訪者提供）

網民江小可住的大廈有一隻流浪貓，牠住在B2地庫，自從一年前開始，牠時常都會從停車場爬20層樓梯到她家門前討飯吃，「牠大部分時間都在地下停車場，也有很多人餵。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她接受《香港01》訪問時表示，最初沒有發現貓咪在門外，直至家裏的貓咪忽然對著門外吼叫，她感到奇怪，於是開門往走廊看 :「發現有一截黑色的尾巴從轉角閃過。」由於她住在18樓，基本上不會有流浪貓，不過還是試著把乾糧和水放在門外，結果全被吃光！她隨後在門口裝上閉路電視，終於看到貓咪的真身。

或許她家裏有養貓，貓咪的氣味吸引著牠，所以牠時常會爬樓上來找她，半夜在她屋外討吃，有次她在B2地庫。她把貓咪稱為「黑尾」，最初她只是一直餵養牠，並沒有打算收養牠，直至牠忽然失蹤半個月，回來後滿身是傷，而且變瘦多了，她便萌生出收養的念頭。

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「當初餵了好久才給我摸，但摸一下又跑到旁邊看我。」幸好之前花了一段時間，與黑尾建立關係，她才能成功把「黑尾」帶入屋。轉眼間，一年時間過去，黑尾已經跟其他貓咪打成一片，在江小可的愛惜下，牠還變成了一位肥白美少年！

她把黑尾的故事分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，希望透過牠的故事呼籲大家切勿棄養，結果短短兩天已經獲得兩萬網民點讚，大部分網民都讚黑尾改變極大：「洗乾淨，好美啊」、「收編後變好圓潤」、「現在好幸福」、「被養的胖胖的好可愛」。

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