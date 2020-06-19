【毛孩被撞斷骨】險失禁殘廢　開支沉重　義工尋助養人分擔醫療費

毛孩唔識照顧自己， 我哋人類作為萬物之靈應該要負責。 沙律貓狗之家創辦人・陳惠珍（沙律媽）

毛孩生命何價？浪浪生活顛沛流離，甚至慘遇車禍都無人願意停低理會。如果沒有動物收容所願意接收及拯救毛孩，遭車禍而曾致癱瘓的「花面貓」可能早已被人道毀滅，不在人世。

「沙律家」收容了很多有著悲慘過去的浪浪。

幸得沙律媽及時將牠送院，經醫生搶救，以及憑「花面貓」打著嗎啡仍願意主動進食的超強生存意志，現在牠已回復一大半活動能力，更可以到處跑動。

「花面貓」現已回復一大半活動能力。（黃舒慧攝）

我們改變不了這群無辜小生命的悲慘過去，但「花面貓」及46隻毛孩的將來只要得到大家適切的支援就一定可以被改寫，能夠再次振作，健康快樂地生活下去。

希望大家可以幫助我們，所有善款都歸貓貓狗狗所有。 沙律媽

沙律媽生活簡樸，將所有心神及善款都放在照顧毛孩上，甘願放棄慶祝節日、假日娛樂等常人生活，亦不敢出遠門，一秒都不忍心離開有需要的毛孩。沙律媽呼籲大家透過助養計劃資助毛孩，善款將直接用於毛孩身上，以支付其龐大的醫療及生活費。

【險被放棄的毛孩】請即捐款助養「花面貓」及46隻毛孩：https://bit.ly/2Cj0EFK

另一隻待助養的甩鼻妹，被發現時鼻上長滿蠅蛆，傷口越變越大，最終只能切除鼻哥。（黃舒慧攝）

毛孩助養計劃 已逾101隻浪浪、800位助養者

香港有多間動物收容所每日無私拯救、不眠不休地照顧浪浪，為的只是希望將牠們從被遺忘及死亡邊緣救回，讓每個生命都得到一個生存下去的機會。今期「周五心意」與阿棍屋、沙律貓狗之家和保護動物慈善協會（LAP）合作，推出助養計劃，期待關注動物權益的您，加入助養者行列，在「01心意」平台支持心儀團體，為拯救浪浪出一分力！

沙律貓狗之家｜按此助養47隻毛孩

阿棍屋｜按此助養23隻毛孩

保護動物慈善協會（LAP）｜按此助養24隻毛孩

您的善款將直接落入「01心意」平台的動物慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

【周五心意】專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

*有關詳情請參閱項目內容

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影片製作團隊

採訪：盧玉珍

旁白：詹海萍

毛孩聲演：梁惠怡

攝影：黎家浩、吳雋

剪接：黎家浩

動畫及圖像設計：賴文傑