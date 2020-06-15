小黃狗被領養後因可怕經歷每晚站著睡　媽窩心舉動助牠走出陰影

流浪動物的生活實在不容易，不單要餐風宿露，更有機會被人虐待。 小黃狗「黃罐罐」原本是一隻流浪狗，幸好得好心狗主收養。可惜過去流浪的陰影一直留在牠的心裏，害牠連睡覺都不敢躺著，令媽感到超心痛。幸好，她一個窩心的小舉動，助牠走出陰影。

黃罐罐最初被收養時，時常會躲進沙發與牆壁的小夾縫「站著睡」。（facebook圖片：米克斯傳奇）

「希望罐罐以後的夢境都是幸福的。」3年前，台灣網民黃可薇在路邊遇到一隻小黃狗，當時牠瘦骨嶙峋看起來非常飢餓，於是她就送牠一個麵包，沒想到，從此跟牠結緣。從此，小黃狗每天都守候在她的電單車前，好像要找機會報答她的一飯之恩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒多久，她就準備要搬家。由於怕小黃狗以後沒人照顧，於是她收養了牠，並為牠取名「黃罐罐」，結果收養當晚就看到心酸的一幕。她原本在沙發安排了一個位置給牠睡覺，可是，牠晚上卻躲進沙發與牆壁的小夾縫「站著睡」，而且非常警覺，屋內稍為有點風吹草動，牠就會驚醒。往後幾天，牠不是站著睡，就是躲在沙發底。

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媽溫柔安撫助走出陰影

她後來請傳心師跟牠溝通，才知道牠過去曾經被綁著，用棍棒、木棒毆打，所以才會時刻戒備著，怕會再受欺負。及後，她時常用柔輕的聲音跟牠說話，告訴牠家裡很安全，跟牠建立關係。牠才逐漸打開了心房，開始會親近她，甚至會在她的手臂上睡著。現在罐罐已經跟沙發融為一體了。甚至進佔她的床、搶走她的枕頭和被子，每天安穩地睡著。

「能好好地睡上一覺，對流浪過的孩子來說是多奢侈的事啊。」她把罐罐的故事分享到facebook群組「米克斯傳奇」，不少網民都對罐罐的改變感到鼓舞，部分網民留言指：「牠是少數幸運的孩子」、「要一起幸福下去唷」、「看了真心疼還沒走出陰影」、「這表情是夢到跟姐姐一起玩的幸福表情」。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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