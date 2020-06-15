狗狗施雨中分身術　1變3真相極可愛　網民：隔著熒幕都感受到快樂

不少狗狗都特別喜歡下雨天，到戶外淋着雨，弄得一身泥濘最為開心。只是狗主有苦自己知，每次雨後散步都要替狗狗洗澡。這段有趣的影片，由台灣網民陳淑怡分享出來。當中可看到狗狗高興地在雨中奔跑，但不一會兒，卻是1變2，最後更是3隻離開。這一幕被其他網民笑稱，是「雨中分身術」。

你們在討論我嗎？（fb@陳淑怡）

狗狗有多喜歡下雨呢？從網民陳淑怡分享的影片便可略知一二。影片裏一隻白色狗狗在雨下開心地奔跑，隨後另一隻出現，接着第三隻也加入，最終無論媽媽怎麼叫喚也不理，一縷煙似的逃去了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看狗狗如何施展雨中分身術】

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這個有趣的影分身故事，分享到Facebook社交群組「有點毛毛的」，隨即引起不少網民回應。能這樣雨中奔跑，沒有任何憂慮，實在很幸福。

據悉原來狗狗有8兄弟姐妹，但牠們都有共同愛好，就是喜歡下雨天。雖然剛下雨時牠們會不習慣，但連續下幾天雨的話，牠們便會按捺不住，要衝到雨裏暢快地跑動。

「我家的『野孩子』，看到雨都特別興奮」這是媽媽在發文時的留言。而其他網民都被狗狗天真可愛的行為逗笑了，直指這是孩子的快樂跑！「快樂的狗生」、「跟小孩子一樣，小時候喜歡穿着雨鞋去踩水坑，故意讓雨鞋裏面積滿水」、「隔著螢幕都能感受到牠們的快樂」、「孩子們開心的行為最真實了」、「能在雨中奔跑是一件很幸福的事情」。

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