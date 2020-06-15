鄭爽怕被柴犬咬　竟在真人騷說出這句話激怒網民：智商沒下限嗎？

一向以性格直率令人留下深刻印象的內地藝人鄭爽，近日又再次成為網上熱話。她出席一個真人騷節目，帶着狗狗來到美容中心，然後向職員查詢能否替狗狗磨牙，結果引來大批網民抨擊，直斥是無知行為。

鄭爽指怕被狗咬，希望美容師替狗狗的牙磨一磨。（微博@鄭爽）

日前，內地女藝人鄭爽在參加一個真人騷節目時，帶着自己的愛犬枸杞到動物美容院，要求店家幫忙將狗狗牙齒磨一磨。此舉隨即引起廣泛討論，有人更直斥這是無知行為，怕狗就別養狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牙能磨一磨嗎？

大陸女藝人鄭爽在真人騷公開私生活時，其中一集提到她帶愛犬枸杞到寵物店洗牙，由於柴犬有牙結石，加上她怕被狗咬，於是便問職員：「要牠的牙齒不那麼鋒利可以嗎？牠的牙能磨一磨嗎？」

畫面隨即回到錄影廠，鄭爽解到：「沒有！就是我怕牠咬我，給狗狗磨牙是因為我媽說很羨慕，那些刷短視頻的時候，把那個手伸到寵物嘴裏的那些視頻，然後就說別人家的狗為甚麼都那麼乖？你們家的狗為甚麼這麼兇？所以我就希望枸杞得到爸媽的喜歡吧！」

無知？節目效果？

節目播出後隨即引起不少網民抨擊，直斥「怕狗不養就行了」、「是不是腦袋不太清楚」、「牙裏有神經，你去把自己的牙先磨掉」、「智商沒下限的嗎？」、「無知又自私」。

不過，也有人認為鄭爽只是在詢問方法，不應太嚴苛責罵。也有人指這可能是節目效果，不然怎引起廣泛討論。

這對柴犬兄弟的主人，突然頓悟到狗狗已漸老，深怕有終有一天沒法再見，於是趕緊帶牠們四處拍照，留下美好回憶。

充滿笑容的畫面，兩隻柴犬將歡樂帶給大家。 （ig@nerishiro）

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