【貓變性】三色貓女絕育後長「小鈴鐺」　媽上網求助結局沒人想到

絕育手術可說是貓狗的生命中的大事，稍有差池可能會引起生命危險。 日前，台灣有隻三花貓絕育後，竟然長出了鈴鐺？媽發現後馬上拍照放到社交平台求助，結果引來超過兩千網民爆笑，大讚牠的鈴鐺可愛，到底是怎麼回事呢？

三色貓絕育後長出小鈴鐺？（受訪者提供）

「我家的母貓有小鈴鐺，怎麼辦，線上等。」網民Mirabelle Luo日前在facebook發文「求助」，指家裏的母貓突然長出了「小鈴鐺」。媽接受《香港01》訪問指，「牠在6月6日結紮，6月10日就拍到牠有鈴鐺。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本身Sesame就非常喜歡被摸屁股，只要一摸屁股馬上翹高，那天媽跟平日一樣摸牠時，意外看到牠肚子下有個鈴鐺。難道Sesame做完手術後被調包了？原來那是Sesame肚子上的肉肉，「手術後怕牠愛吃不吃，會餓成皮包骨，不利傷口復原，所以餐餐依著牠，沒想到，肚肚就凸出來了。」

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Sesame目前只有2.7公斤，但肚子已經長出肥肉，媽指出之前都沒發現牠有這麼明顯的鈴鐺，媽笑說：「要不是現在傷口還在，真想狠吸一波！奴才在牠身後快笑死！」

媽把Sesame長出鈴鐺的照片分享到facebook群組「愛貓聯盟」，結果獲得2千多位網民點讚，大部分網民都留言讚牠可愛，指出：「比公的還要猛的鈴鐺！」、「是福袋吧」、「也太像蛋蛋」、「這張根本就高清無碼巨乳」、「那是肚腩吧」

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