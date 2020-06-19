【橘貓】12kg最相撲手「蛋蛋」　媽踢爆牠食量　所有人大跌眼鏡

橘貓有傳是最易長胖的貓，而牠們亦總能不負眾望地向橫發展，屢創體重高峰，絕非如其他貓貓般借毛髮充當胖子。一隻重達12公斤的橘貓日前被飼主剃毛，圓潤的身材赤裸地暴露於人前，被一眾網民笑指牠就像一隻白切雞。

橘貓「蛋蛋」是貓界的重量級人物，身形極度圓潤，體重更高達12公斤。由於牠一向患有嚴重濕疹，但又因太肥而無法自行舔毛，所以其飼主每逢夏天也會為牠剃毛，避免病情惡化。然而，男飼主因一時失手，令蛋蛋的造型變得非常獨特。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓「蛋蛋」被男飼主剃毛。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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事發當天，男飼主在剃毛時不慎越剃越高，導致蛋蛋最終只剩下頭部和腳掌有毛髮，其餘部位全都光禿禿。雖然蛋蛋的毛髮被剃光，但牠的身形絲毫沒有改變，健碩依然，遠看就仿似是個巨大的馬鈴薯。女飼主回家後看到蛋蛋的最新造型，立即崩潰嘆氣，並拍下照片分享至網上，讓網民們一睹蛋蛋的風采。

該帖文旋即吸引了逾萬人讚好，網民對蛋蛋的造型議論紛紛，大讚牠的身材「真材實料」，戲稱牠是長方形的貓、糯米腸、白切雞等等。除此之外，網民也留意到牠腳上僅餘的毛髮，笑指牠「還穿著昨天的襪子」、「夏天穿靴子很熱啊」、「全身光溜溜，還穿襪子」。

媽大爆肥貓食量「驚人」

女飼主透露，蛋蛋剛被領養回家時身形標準，和現時大相逕庭。另外，她又指其實蛋蛋食量並不大，通常每餐僅吃一半，但因太懶甚少走動，體態在不知不覺間就一直向橫發展，暴漲至現時的模樣。

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