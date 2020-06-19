柴犬一晚做出超驚艷藝術品　害媽幾乎「爆血管」　網民：比薩斜枱

柴犬的破壞力超級驚人！ 別以為牠們年紀小小，破壞力就會減半，其實牠們年紀越小越懂得破壞！9個月大的柴犬「水水」，日前就當了一回建築師，在家裏製作出一個比薩斜塔！

到底水水做了什麼呢？（受訪者提供）

9個月的柴犬「水水」正值最頑皮的時間，經常會把家裏的東西大翻轉，不少家俱都被牠破壞掉。昨天（6月18日）牠又盡展頑皮的本領，害媽媽Ocean幾乎「爆血管」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽Ocean接受《香港01》訪問時指出，「應該係個骨骨跌咗落沙發底，佢拎唔到出嚟咬，就咬爛茶几。」所以茶几就成為了一件藝術品......據媽指出，牠超喜歡咬木做的家俱、牆角，「其實仲有好多，但我無影低。」

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無論是木衣架、木衣櫃，全部都被水水摧殘，無一倖免，全部都被牠咬得溶溶爛爛。為了再有家具遭殃，媽媽Ocean指出：「之後唔會再買木家具，唯有換晒鐵。」

媽媽Ocean把水水的傑作發布到facebook群組「柴犬入魂~全港愛柴同盟 (香港柴犬保存會)」，短短3小時已經吸引了千多網民點讚，不少網民留言讚賞柴犬的神乎奇技的牙力，「比薩斜枱？」、「好有藝術天份」、「木工師傅嚟」、「勁過電鋸」、「鐵柱磨成針」。也有不少網民開玩笑說：「紙皮嚟嘅！下次買實木會襟咬啲！」、「磨平其餘3隻枱腳，等佢平衡返喇。」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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