貓咪與南美巨蜥真實同居　每天上演恐怖廝殺片？結局是...

有些寵主對另類寵物情有獨鍾。 最近，社交平台的貓群組時常有巨蜥亂入，有位台灣飼主還分享了家中貓和南美蜥相處的片段，兩寵表面上好像沒有交集，但眼神、舉止都流露著訊息！網民看完影片後，還為牠們配上OS：「這麼大隻壁虎？」令不少人爆笑。

貓咪：「沒我批准，你不能過來！」（受訪者提供）

貓和蜥蜴竟然可以共處一室？台灣有位爸家裏就養了這兩種截然不同的寵物！日前，爸在討論區分享了一段貓咪和蜥蜴「互動」的影片，表示蜥蜴跟貓可以和平相處喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「相處模式基本上就是互相無視對方。」爸接受《香港01》訪問指，貓咪「迷你喵」目前4歲，而南美蜥「蜥莉卡」目前3歲，平常蜥莉卡都住在玻璃缸子裏，但牠每週都會去陽臺曬太陽2次以上，貓咪也會跟在他身邊，「貓咪基本上都無視蜥蜴，只是不喜歡蜥蜴靠近的時候會碰到牠。」

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「我原本就很想養一隻中大型的蜥蜴，只是養蜥蜴之前，剛好我家外面有母貓生一窩小貓，就帶裡面一隻回家。」事隔一年，迷你喵長成大貓，他才帶蜥莉卡回家。牠倆相處三年間都非常和平，雖然沒有相親相愛，但也不會打架，只是蜥莉卡偶爾在房間亂晃時，會去偷吃貓飼料。

「南美蜥還蠻聰明的，有飼主訓練到牠會去貓砂上廁所喔。」爸把牠們相處的影片上載到facebook群組「愛貓聯盟」，不少網民都為貓與蜥蝪相處的場面配上無數讀白「這麼有這麼大隻的壁虎？」、「這壁虎怎麼不是在牆壁爬」、「這隻壁虎我打不過」、「這壁虎伙食真好，都長這麼大了」、「太大隻了惹不起」，大家又覺得牠們相處的場面好笑嗎？

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未必人人都喜歡爬蟲類動物，但事實上牠們同樣可愛。這隻身形巨大的阿根廷紅泰加（蜥蜴）MacGyver，在IG上有21萬粉絲，可見魅力非凡，你也來感受牠獨有吸引力吧！

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近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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