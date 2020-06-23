小橘貓急上廁所被超萌生物擋路　露出超哀怨表情求助惹網民爆笑

貓咪是種喜歡潔淨的小動物，在大多數情況下，牠們只會在貓砂盤上廁所。 泰國有位貓主剛榮成為「爺爺」，全因家裏的貓咪誕下了五隻可愛的小貓，他不時在facebook紀錄牠們成長的經過，最近他上載了幾張貓咪的間片，意外令牠們在網上爆紅起來！

小貓：「快搬開牠！」（facebook圖片：Todty30）

泰國有位爸爸家裏養了4隻貓咪，他經常會在facebook分享貓咪生活的照片，記錄牠們成長的經過。最近，他更榮升為爺爺，全因貓咪生了一窩5隻小貓！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前（6月12日），這位爺爺上載了幾張小貓上廁所的照片，相中的小貓站在貓砂盤外，看起來有點想爬進去，但最後卻停住腳步，表情哀怨地看著爺爺。原來砂盤裏有一隻超萌生物擋住牠。

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貓咪的照片瞬間被媒體分享，獲得多達5萬位網民點讚，6千多則留言，不少網民都被小貓的萌樣吸引著，部分留言指出：「小貓眼神超可憐，牠好想小便」、「霸著廁所」、「尿到一半睡著了？」、「爸媽快幫牠」、「表情好哀怨」。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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