小貓塞入膠袋險死　好心人救起半年後　竟變迷人電眼美少年

有些無良主人會把病弱的小貓直接丟棄在街上，任由牠慢慢死亡。 小貓「辛巴」也是其中之一，牠被無良主人塞進膠袋裏，丟棄在草地。好心人發現牠時，已經奄奄一息，差點活不下去，幸好經過悉心的照料下，牠已經回復健康，還變成一位大帥哥！

貓咪被人塞入膠袋丟在草地上，幸好被好心人發現、救起。（受訪者提供）

半年前，Ester的孩子在草地跑步時，發現地上有一個膠袋，並發出微弱的貓叫聲，他打開一看，發現有隻貓咪全身濕透被裝在膠袋裏，滿身都是螞蟻，奄奄一息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Ester接受《香港01》訪問時指出：「發現牠的時候，牠被裝在塑膠袋子裏面，我一度懷疑牠是被人從高樓拋下草地。」孩子立即把貓咪帶回家，Ester知道後，馬上送牠去獸醫診所。

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慘變獨眼龍

牠當時非常虛弱，差點就活不過來，幸好在Ester悉心照顧下，牠開始有起息。可惜，牠的左眼發炎非常嚴重，導致牠整張臉都腫起來，「牠應該很痛吧！當時不再活躍和吃東西了。可是牠好乖，完全不吵人，只是一直把頭藏起來。」及後，醫生指出必須做摘除眼球手術，才能阻止病情繼續惡化。從此，牠就成為「獨眼龍」。

「我給牠取名『辛巴』，希望牠像《獅子王》裏面的小辛巴一樣堅強和勇敢。」Ester原本打算待辛巴康復後，把牠放回流浪貓群，或為牠找新的主人，不過她相處一段時間後，發現牠非常懂事，不捨得把牠分開，於是就養了牠。「雖然最後左眼球還是保不住了，但是在媽媽心目中，牠永遠是最帥氣的小辛巴。」

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