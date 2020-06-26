曼基貓與妹妹朝夕相對　兩姐妹越來越似樣　連這7個姿勢都一樣！

正所謂：「物似主人形。」假如小朋友只要跟貓狗相處得多，他們的長相、行為都會越來越相似。 日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

妹妹跟曼基貓Ｍyu相處半年後，不單長相有點像牠，連行為也非常相似！（Instagram圖片：myuuuuchan_1116）

貓主Erika去年底誕下了小寶寶後，家裏的8歲曼基貓「Myu」就榮升為姐姐。Myu是個超稱職的姐姐，牠時刻都守候在妹妹的身邊，只要她張開眼睛，就可以看到Myu的身影，十足十貓保母。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到，經過半年夕朝相對後，一人一貓的樣貌、行為都越來越相似，就連媽Erika也大感驚訝！早前，她在Instagram貼出她們的照片，並寫上：「最近寶寶與貓都同一個姿勢。」原來妹妹趴著、睡著、翻身的姿勢都跟Myu非常相似，都帶著牠的影子！看起來就好像神同步！

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半歲的妹妹現在已經懂得爬，她時常都會追著Myu的身後，跟牠玩耍，看來她非常有天份成為貓奴！Myu也非常遷就妹妹，雖然一開始會因為妹妹的哭聲而感到不習慣，但現在已經完全接受妹妹，媽媽也比較放心她們一起玩耍！

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有位有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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