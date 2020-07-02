【貓回魂】黑貓離世一年後回來看大家？監視器拍到超清晰畫面

所謂日有所思夜有所夢，如果一直思念着離世愛貓，牠會否真的出現呢？近日便有Reddit用戶chlochan，分享了她的監視器影片。當中隱約看到梳化椅上有隻黑貓，但Chloe表示家中只養了兩隻貓咪都不是黑色的，而她曾經擁有一隻黑貓，不過在一年前已去了彩虹橋。網民看到影像後，都深信是黑貓回來探主人了！

這是黑貓還是影子？（reddit@chlochan）

這段令人半信半疑的影片，來自Reddit用戶chlochan所分享。她表示家裏養的兩隻貓都不是黑色，但在監視器下，卻看到一隻黑貓身影。而這黑影子，像極是已離開她一年多的愛貓。縱然沒人知道為何出現這情況，但大多數網民都深信，是愛貓捨不得主人，所以回魂來看看主人近況。

【點擊圖片看這段令人不解的畫面】

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住在英國Swindon近日在Reddit上，分享了一段影片，並向網民提問：Could this be a ghost of my cat? Anyone able to figure out what it is?

這一格清楚看，極像一隻黑貓坐在梳化上。（reddit@chlochan）

影片來自Chloe家中監視器，記錄的時間是5月24日晚上9時許。雖然影片不到一分鐘，但卻隱約看到黑色影子逐漸出現，令人震驚。

這就是Blackjack，和監視器拍得的黑影很像。（reddit@chlochan）

Chloe稱當天她外出回家後，便到客廳查看家中兩隻貓咪的情況。當時她知道兩貓的位置，並有向梳化椅方向望了一眼，然後便離開了。

當時我有望看梳化，但沒覺得有任何異樣。直到我檢查監視器時，才發現有奇怪的黑影，這很像一年前離我而去的貓咪Blackjack。 Chloe

沒人可以說得清楚為何會有這黑影，有人認為是光線問題，有人指可能是拍攝時的亮度差異出錯，也有人認為只是影子，不用想太多。Chloe最後補充了一句：「以我所知，梳化椅上沒有黑色的東西，只有紅色、灰色以及奶白色。」

大多數的人都相信，是黑貓回來了。（reddit@chlochan）

雖然最終沒有答案，但留個美好的回憶不好嗎？是黑貓Blackjack回來看主人了，牠希望主人活得開心快樂，所以現身探望。

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