【柴犬】兒時瘦臉似猴子　長大後變美狗　媽：牠真的是柴犬嗎？

俗語有云「女大十八變」，這道理不僅適用於人身上，其實亦適用於毛孩身上！台灣一頭柴犬小時候長得尖嘴猴腮，驟眼看甚至有點像猴子，就連飼主也被嚇壞。然而，這頭「小猴子」在數個月後卻華麗蛻變，逐漸變成大眼仙氣美女。

台灣網民Alison前年開始飼養柴犬Alley，當時牠僅得兩個月大，雖然嘴邊有一圈黑毛，但外表依然懵懂可愛。豈料，Alley入屋後竟長得越來越像猴子，嚇壞Alison。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬Alley小時候長得像猴子。（Facebook@Alley&Howar柴米油鹽醬醋茶）

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兩個月轉眼過去，但Alley的樣貌在不知不覺間竟變得越來越像猴子！Alley的臉型變得更尖，嘴邊亦有一圈黑黑的毛髮，跟典型的柴犬模樣似乎不太相像，就連Alison也不禁懷疑「牠真的是柴犬嗎？」

雖然自覺Alley外表較特別，但Alison仍對牠疼愛有加，更每天鼓勵牠：「從小我每天都會跟牠說你是公主，長大會變很漂亮。」隨著年紀漸長，Alley在約7個月大時開始擺脫猴子般的外貌，不但臉型開始變圓，臉上的黑毛亦被白毛取而代之，短短一個月內就蛻變成一位可愛美女！這轉變令Alison喜出望外，大呼「人家說女大十八變，真是一點都沒錯！」

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