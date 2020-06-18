養柴犬「小次郎」5年爸沒察覺不妥　路人一句突破「基因盲點」

柴犬屬於中型犬，身材修長，樣貌可愛，但最近日本有一頭柴犬卻因身形嬌小而爆紅。一名日本網民飼養了這頭柴犬5年，一直沒察覺愛犬的特別之處，直至早前一位路人吐出不經意的評語，才令他恍然大悟，而這句話更吸引逾14萬人讚好。

來自日本的柴犬「佐藤小次郎」年約5歲，臉型和眼睛均是圓圓的，外表非常討人喜愛。飼主勝見飼養了牠數年，一直也不認為牠有任何與別不同。但自從勝見日前聽到路人的一句話後，就從此對牠改觀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「佐藤小次郎」外表非常討人喜愛。（Twitter@ChinaObachan517）

▼▼▼▼▼點擊放大看路人到底說了甚麼，竟然一句就突破盲點！？▼▼▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

勝見聽罷路人的話後，才赫然發現愛犬的身形似乎確實和其他柴犬不同，四肢和尾巴均相對較短，外型彷彿卡通人物般。勝見將路人這句話與網民分享，豈料卻大受關注，短短一周內就吸引逾14萬人讚好，意外令小次郎成為網絡熱話。

據勝見透露，小次郎的身長為37厘米，而身高則是35厘米，體型短小得可以「2.5頭身」來形容。網民們看到小次郎可愛的外表後，紛紛大呼非常治癒，有人更笑稱牠為「柯南狗」，意指牠像名偵探柯南般擁有成年的靈魂，但就有著不相稱的嬌小身軀。雖然有人懷疑小次郎混有哥基的血統，但勝見回應指牠是純種的豆柴。

▼▼▼同場加映：黑柴「閃電俠」繪畫了超獨特的「魔法陣」！點撃圖片放大看▼▼▼