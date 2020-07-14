【貓毛色】肯定沒塗防曬　超美暹羅貓年半變「水腫包青天」

眾所周知暹羅貓的毛髮會隨著溫度而變色，冬天時會變得深色，而夏天時則會逐漸褪回淺色。然而，網民小華家中的暹羅貓卻別樹一格，一年四季也頂著一張黑臉，與小時候的模樣截然不同，網民看到也不禁笑指牠「肯定沒塗防曬」。

兩年前，台灣網民小華於開始飼養暹羅貓「弟弟」，當時牠渾身仍是以白毛為主，只有臉部中央的毛髮較黑。誰料到兩年後，弟弟竟幾乎變成了一隻黑貓，不但整張臉也變成黑色，身體也逐漸染黑，被網民戲稱為包青天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

暹羅貓「弟弟」兩年後大走樣。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊放大看弟弟最新近照！你絕對認不出牠！▼▼▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

飼主小華接受《香港01》訪問時表示，弟弟約從一年前開始變黑，跟兒時長相差異甚大，笑言：「我實在想不透，為什麼弟弟小時候到長大差異這麼大。真的好醜，才養兩年。」雖然暹羅貓的毛色一向也會隨著季節改變，但小華嘆道：「但是我的（貓咪）是春夏秋冬都很黑。上個月幫牠剃毛，皮膚的底色就黑的了。」弟弟除了毛色變黑外，就連眼睛顏色和臉型也大相逕庭，眼睛從藍色變成淡黃色，兩頰亦膨脹不少，驟眼看完全看不出是暹羅貓。

弟弟兒時和最近的對比照引起網民熱議，許多網民也表示難以置信，「烤焦了」、「肯定沒塗防曬」、「這是包青天」、「好可愛的小木炭」、「好像黑月亮emoji」、「是把暹羅貓養成英短嗎」、「很難相信是同一隻」。

▼▼▼▼▼流浪貓被收養後即囂張變臉！？點擊圖片放大看爆笑對比照▼▼▼▼▼