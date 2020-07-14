荃灣店長貓疑被3賊閃電偷　CCTV揭男童把風　主人斥：有備而嚟

荃灣區一間夾公仔機店的貓店長Getget日前懷疑被人偷走，閉路電視拍得一名成年女子、帶同一名女童及男童進入店內，二人逗留5分鐘後，旋即將Getget強行塞進手拖車內帶走，惡行令人髮指。飼主兼該店老闆林先生苦尋兩日不果，隨即發文懸紅高達十萬元尋疑犯。

周六（11日），荃灣花園一間夾公仔機店的貓店長Getget遭賊人盜去，疑犯一行三人，其中包括一名男童，消息震驚網民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓店長Getget於周六（11日）遭賊人盜去。（受訪者提供）

▼▼▼點擊放大看疑犯極速偷貓過程，以及推斷出他們是街坊的重要線索！▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

疑犯「閃電手」偷貓

飼主兼老闆林先生稱，不足1歲的Getget一向會在店內自由活動，甚少主動走出店鋪範圍，因此林先生當晚察覺不見其蹤跡後，便隨即翻查閉路電視，發覺Getget在同日下午被3人偷走。

林先生今（14日）接受《香港01》訪問時指，目前已報警處理。他表示，事發時有員工在店面，該3名疑犯在店內逗留了僅短短5分鐘，期間更有和員工閒談。其後，該名成年女子與女童在暗角強行將Getget塞進一架手拖車內，然後離去。

怒斥帶男童犯案「極度可恥」

林先生直斥疑犯們有備而來：「留咗5分鐘就偷貓，肯定之前嚟過啦！」林先生及家人苦尋Getget兩天不果，終在昨日（13日）於網上發文通緝疑犯，公開閉路電視片段，又懸紅2000元至10萬元，怒斥疑犯帶同男童犯案「極度可恥」。

▼▼▼▼▼同場加映：點擊放大看飼主為何會因尋貓而弄得頭破血流▼▼▼▼▼