【走失貓】尋走失貓6年絕望　傳來一個電話　秒扭轉悲慘結局

當貓咪走失了，你願花多少時間去把牠找回來呢？ 這隻貓咪Tilly，和主人失散了6年，主人全家本來已感到絕望。但在一個毫無預兆的情況下，貓咪竟然奇蹟地尋回了。主人激動地表示：「孩子你終於回家了！」

你終於回家了，別再離開我。（Emily Rivers）

這則令人驚喜的尋貓故事，實在令人意想不到，因為貓咪已走失了6年！早在2012年時，小貓Tilly已來到Emily Rivers的家，人貓一起愉快地生活了兩年，Emily早已視小貓是家庭成員，不可分割。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但在2014年時，Emily全家去了一趟旅行，並把貓咪Tilly交付給寵物保母照顧。沒想到可能Tilly怕陌生，竟然在保母沒留意下逃跑離開了家。

Emily回家後，已竭盡所能到處尋找Tilly。頭6個月，Emily與家人每天都會在家附近徘徊搜索，並一直喊着貓咪的名字，希望能找到牠的蹤影。

我們甚至到較遠的郊區，一直睜大眼睛注意四周，看看能否找到Tilly。同時我們也向動物保護組織以及當地關注小動物的機構查詢，希望有人找到Tilly。但一切都徒勞無功，貓咪Tilly至此已杳無音訊。 Emily Rivers

幾年時間過去了，Emily一家已感到絕望，認為Tilly再也沒法找回。但沒想到突然而來的一通電話，又重燃起Emily找回貓咪Tilly的希望。

示意圖（taylor-grote/unsplash）

晶片帶來奇蹟

電話的另一邊是獸醫打來，他說有人把一隻最近經常在家附近偷東西吃的貓咪帶到診所，透過體內的晶片資料找到了Emily，並詢問是否Tilly的主人。就是在這機緣巧合下，貓咪與家人終於可團聚。

「實在不敢相信，6年了，原來牠一直就生活在離我們家幾條街的地方！我與妹妹即時趕到獸醫那裏。我們看到Tilly，牠一臉茫然的看着我們，明顯牠是認得我們的！」

回到家後，Tilly顯得特別的黏人，而且不斷在吃東西。「我們不知道這些日子牠是如何度過，但牠身體健康，這是最重要的事。我真高興我們家的孩子可以平安家，我永遠不會再讓牠離開我們的視線範圍！」

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