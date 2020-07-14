【橘貓】破牆救爛眼橘貓　養1個月後開眼變成貓界陳冠希

大難不死，必有後福！早前台灣有隻流浪小貓被困在牆壁內，幸好有好心人聽到牠的叫聲，並且製作出「救貓神器」 幫忙救牠出來，牠才能平安無事。小貓的眼睛受感染、而且滿身跳蚤，經領養者悉心照顧一個月後，竟然變成了貓界陳冠希！

貓咪獲救時眼睛受到感染，幸好並無大礙。（受訪者提供）

2019年2月，台灣網民王薏婷聽到公司連續兩、三天都傳出微貓叫聲，她接受《香港01》訪問指，大概是流浪貓跑進來生的小孩，「我聽到牠的叫聲兩三天了，但是一直找不到牠，後來發現牠卡在牆壁裡面。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

王小姐在牆壁右上角的小洞瞄到牠的身影，由於洞太小，連頭都伸不進去，於是她們自製了救貓神器救牠，「我們用自拍棒把手機伸進去，配合垂釣漁網，前後花了一個下午，終於把貓咪撈上來。」貓咪救出來的時候，身體尚算健康，只是身上有一點跳蚤，還有眼睛受到細菌感染。

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「我們有帶牠去看醫生，眼睛擦藥、吃藥一陣子就好了，後來很健康。」小貓經過一個月治療後，變得超帥氣！貓叫時微微偏嘴，看起來有如貓界的陳冠希！由於王小姐沒有養貓的經驗，而且貓咪年紀那麼小，怕會養得不好，於是小貓交給王小姐的朋友帶回家收養，並取名「旺來」，「她非常細心照料貓咪，養的肥肥胖胖！」王小姐補充指，旺來現在很幸福，還有兩個貓哥哥陪伴，是大團圓結局。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

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瘦弱三色貓Nico在3個月前被收養，經過貓主悉心照顧後，竟變身成仙氣美女？到底貓主在Nico身上施了什麼魔法呢？

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