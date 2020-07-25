姐姐跑來抱金毛尋回犬痛哭　狗主知原因後無怨言　還準備禮物

台灣一名網民日前帶著一頭金毛尋回犬散步，突然遇上一名女生要求擁抱其愛犬，而該名女生其後更簌簌淚下，令他大感愕然。後來，他才得知該名女生的莫名舉動背後有著心酸因由，返家後更在網上發文尋人，希望能為那女生送上一份特別禮物。

台灣飼主阿寶爸數天前帶著家中的金毛尋回犬「阿寶」外出散步時，突然遇上一名陌生女子，而對方竟突然提出抱抱其愛犬的要求。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛尋回犬「阿寶」外出散步時遇上一名女子索抱。（Facebook@阿寶日記）

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當時，飼主阿寶爸帶著年約1歲的金毛尋回犬「阿寶」外出，一名年約30歲的女子迎面走來，隨後更提出想要抱牠，令阿寶爸略感愕然，「第一次遇到要求要抱的，大部分都說要摸摸。」該名女子在輕擁著阿寶期間，竟突然悲從中來，淚水簌簌而下，嘴邊更不斷默念著一個名字。一旁的阿寶爸頓時怔住，而阿寶也乖乖地任由女子抱著牠痛哭，甚至還親暱地舔舔女子的臉。

該名女子在約5分鐘後終收起眼淚，開口分享其故事及向阿寶爸道謝。當時他們就此告別，但阿寶爸在離開後突然回想起女子難過的模樣，遂在網上發文尋人，希望送給她一份獨特的禮物，聊表關心。

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