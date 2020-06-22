金毛不捨金魚好友去天國　一個窩心舉動惹哭網民：牠超有靈性！

狗狗很善良，對其他動物都同樣友善。這隻金毛尋回犬因不捨主人把已上天堂的金魚丟掉，牠竟從垃圾桶中把魚屍叼回水中，並多次嘗試喚醒小金魚。雖然一切最終都是徒然，但金毛的窩心溫暖舉動，讓許多網民都感動得哭了出來。

金毛元寶一臉想哭的樣子，牠不忍心小金魚離牠而去。（fb@蛋黃的日常）

這隻叫元寶的金毛尋回犬，因好友金魚離世而感到傷心。當主人把金魚丟到垃圾桶時，想不到元寶會出手阻止，更把好有屍體叼回水池裏。這一個舉動令人心碎，牠似乎未能接受小金魚已離開，堅持讓牠待在水中便會醒過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看金毛元寶如何不願面對好友離世的畫面】

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不願相信好友離世

從影片一開始，就看到小金魚在水中一動也不動，於是主人只好撈起來丟掉，沒想到這時元寶衝了出來，牠走到垃圾桶旁，然後用口把金魚叼走，再放回水池裏。牠一臉哀愁，像是希望小金魚回到水裏會活起來。

雖然小金魚沒有任何反應，但元寶仍不死心，又擔心小金魚太熱，於是又叼小金魚到牆角陰暗處，希望小金魚活過來，最終還是返魂乏術。不過，這舉動已令網民大為感動。

金毛的舉動令人相當感動，希望牠快點接受現實，振作起來。

影片分享到社交平台後，網民都感動留言：「很窩心的金毛」、「看到狗狗流淚，真的很心疼」、「狗狗真的很有靈性」、「狗狗不願相信這事實」。

雖然很令人感動，不過也有不少網民質疑影片中的狗狗，可能只是按主人命令去做，元寶不像是要幫金魚，牠只是想把小金魚佔有，製作影片的人想多了。但從正面方向去看待這故事，不是更加開心，能發放更多正能量嗎？

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