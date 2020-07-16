【WFH】在家工作忙到一頭煙　30個狗狗讓人崩潰的一刻

新型冠狀病毒肺炎疫情最近反彈，衛生防護中心傳染病處主任張竹君更在記者會上，呼籲市民多在家工作，避免外出受病毒感染。 對於家有毛孩的港人來說，「WFH」或許是一大難題，全因毛孩總會時不時出現在你身邊，甚至干擾你工作。

狗狗：「想做嘢？除非今晚食罐罐放題啦！」（unsplash圖片）

本港爆發第三波新型冠狀病毒肺炎，確診數字與日俱增，政府日前（7月13日）宣布加強本港抗疫措施，並建議私營機構、公司批准僱員在家工作（英文：Work From Home，簡稱WFH）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不少公司遵從政府建議，於7月14日起安排僱員在家工作。在家工作對不少打工仔而言，既可以節省交通時間、車資，還可以節省口罩，最重要是可以避免人群聚集而感染到新型冠狀病毒肺炎。不過，對於家裏有毛孩打工仔，在家工作可能會效率大減！全因毛孩會出盡奇招阻擋主人工作！

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對毛孩來說，主人整天留在家裏就代表他放假，根本沒有在家工作的概念。既然主人「放假」，就當然會出盡千方百計阻礙他工作，盡情跟他「撒嬌」、跟他玩耍。整天看著毛孩用可憐兮兮的眼神看著自己，怎麼不會阻礙到工作進度呢？

大家又有遇到這些甜蜜的困擾嗎？

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