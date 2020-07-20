【狗散步】貪玩替狗狗變裝成獅子散步　隔天有人找上門　爸超尷尬

不少都喜歡為家中毛孩打扮，希望牠與眾不同，走在路上能成為眾人目光。不過，在台灣嘉義，便有狗主因替狗狗戴上獅子頭套，因而產生誤會，如果主人尷尬收場。

可愛彼特變身成獅子，究竟會是怎樣的？（fb@羅以載）

你有沒有在大街上遇到獅子在閒逛呢？如果有一天遇上了，你會有何反應？在台灣便有狗主替狗狗戴上獅子頭套，結果招來誤會，更有人報警求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這比特犬扮獅子出來的效果，以及究竟是誰登門造訪令狗主也尷尬萬分呢？】

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羅先生在家裏養的，其實不是什麼獅子，而是一隻5歲大的比特犬「彼特」。早前他見坊間有獅子頭套在賣，他覺得有趣，於是便買了回來給狗狗。由於彼特身體的顏色與獅子套的毛色很相近，因此出來效果很完美。

彼特沒怎麼鍛鍊也一身肌肉，果然是比特犬。（fb@羅以載）

乖巧狗狗

「真的是誤會一場，我養的是一隻比特犬，不是獅子啦！讓人造成誤會真不好意思。」

羅先生指，許多人認為比特犬很兇，又常有咬人的新聞，但彼特卻從不亂吠，很是乖巧，深受鄰居們的愛戴。尤其是小朋友，彼特最喜歡和他們玩耍。

網民看到彼特扮獅子，都被逗得大笑。「實在很像呀！」、「家裏養獅子，很令人羨慕」、「我也要養一頭獅子」、「這獅子日常是吃什麼的？」

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