流浪瘦橘貓1年時間超進化　一天要吃5餐　吃不到還投訴

正所謂「十隻橘貓九隻肥，還有一隻特別肥」，你所遇到的橘貓，也是如此嗎？在台灣，有貓奴表示一年前撿到一隻瘦弱浪流小貓，沒想到歲月摧人，貓咪1年後竟變成肥橘貓！

歐迪與媽媽合照！（fb@胡小婷）

橘貓這麼可愛，試問誰不會把牠們養得肥肥白白呢？住在台灣苗栗的貓奴表示，1年前這流浪小貓遇很瘦弱，沒想到短短1年時間，橘貓已像變了另一個人般，但牠的可愛從沒改變，仍是貓奴心中最愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻變化這麼大的橘貓叫歐迪，一年前媽在路邊遇上，當時牠幾乎被車子撞到，幸好媽媽及時救了並帶了牠回家。

看着牠瘦弱的身軀，媽媽更帶牠去看獸醫。獸醫建議可吃營養膏來補充，希望牠能胖一點。

吃不到５次就投訴

沒想到橘貓歐迪相當鍾愛營養膏，媽媽表示「記得吃不到5次就發作了！整個胃口大開，後來就開始發福了。」

就這樣，歐迪一天一天長胖了，如今已有6公斤重。本來苗條身材，現在肚子變成3倍大，整隻圓滾滾的，已是肥潤橘貓了！

網民十分羨慕能把橘貓養胖，因為有總有些橘貓無論吃多少，就是肥不起來。「我家橘貓養了1年多，還是瘦瘦的養不胖」、「是產後收不了身的結果嗎？」、「看到後有種似曾相識的感覺」、「我彷彿看到家中貓咪的未來」、「牠良好地承傳了橘貓的特質，沒有任何詐騙成分！」

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