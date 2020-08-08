布偶貓獨霸老婆　港男超呷醋　爆笑「復仇」結局超失控

爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

港人Lewis和老婆養有一頭高傲的布偶貓「椰子」，雖說如此，但椰子明顯較親近Lewis老婆，起碼會允許她抱數分鐘，Lewis則只能在旁羨慕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

布偶貓「椰子」較親近Lewis老婆，令Lewis決定展開「復仇」。（受訪者提供）

獲主子垂青的老婆遂經常笑指他因「不夠香」而被嫌棄，Lewis心生不忿，決定展開「復仇」。他靈機一觸，決定讓老婆浸「貓草浴」，讓她能如願地「保持香氣」。Lewis表示，「（椰子）本身對貓草無乜反應」，而椰子當晚面對浸浴後的女主人時亦表現如常。但就在他以為計劃失敗時，事情卻突然失控發展。

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計劃發展出乎意料，Lewis遂瞞著老婆悄悄向網民真正求助，笑言：「我依家落街買滷水包，轉頭畀佢浸下，再睇下解唔解決到。」後來，Lewis捨棄了滷水方案，改買中藥包，終令椰子稍稍冷靜下來。可惜Lewis的求助帖文最後仍不幸被發現，東窗事發。老婆得知真相後大感失落，Lewis指：「原本以為椰子突然之間同佢親近咗好多，點知係一場夢。」他笑問老婆是否還想嘗試「貓草浴」，後者竟意外地表示不介意，全因「受唔住大起大落嘅感覺」，不愧是專業貓奴！

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