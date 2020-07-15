女兒拜托媽買貓砂鏟　回家帶爆笑驚喜　網民笑到哭：好嘢嚟

崩潰了！女兒拜託媽買貓砂鏟，結果買了這個東西？ 香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

女兒叫買媽貓砂鏟，她到底買了什麼回來？（受訪者提供）

網民Eunice Li今年4月行山時，遇到流浪貓Julu。Julu的性格超親人，沿路不停喵她、嗲她，她看著Julu只能靠行山人士留下的麵包維生，於是決定要救牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

及後，醫生發現Julu有貓白血病，這種病不單有機會傳染到其他貓咪，更會增加貓咪患上癌症的風險，所以找不到領養者收養。Eunice家裏也有3隻貓咪，所以迫於無奈向媽媽求助，豈料她竟然一口答應。

於是上星期六（7月11日），Eunice便帶同貓用品，把Julu送到媽媽家裏，「去到我媽屋企先知原來執漏咗貓砂鏟。」Eunice馬上打電話請媽媽買貓砂鏟，結果她竟然買了......

貓咪Julu：「你係咪想剷爛我個廁所！」（受訪者提供）

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網民竟大讚好用

Eunice把「貓砂鏟」的照片分享到facebook群組「天下貓貓一樣貓。」，轉眼間已經有過千名網民點讚，不少網民竟然留言跟她說：「原來唔止我一個有個佢剷屎」、「我咁多年都係用佢，好用過貓鏟。」、「鐵、有疏罅，膠無咁好剷。」、「10年前養第一隻開始用，我覺得好好用，好過用砂盆送嘅鏟」、「呢隻好嘢嚟，如果啲貓砂黐底，剷完都唔會傷個貓砂盆！」、「竟然有人同我媽一樣」。

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台灣有隻流浪貓為了討食物，每天幾次從B2地庫爬20層樓梯討吃，屋主不忍心牠繼續流離失所，於是決心收養牠。一年時間過去，貓咪竟然從瘦弱浪貓變身成肥白美少年！

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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