金正恩推「禁狗令」下令沒收寵物狗　一文看清南北韓動物權益

北韓近日傳出「禁狗令」，據指領導人金正恩上月已將養狗列為屬於資本主義的行為，並禁止民眾飼養狗隻，現有寵物犬將被送往動物園或狗肉店。

雖同處朝鮮半島，同樣曾以吃狗肉為傳統飲食文化，但南北韓兩國近年對狗的態度漸見差異，分歧逐漸演變為鴻溝。