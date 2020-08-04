金正恩推「禁狗令」下令沒收寵物狗　一文看清南北韓動物權益

撰文：何穎琪
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北韓近日傳出「禁狗令」，據指領導人金正恩上月已將養狗列為屬於資本主義的行為，並禁止民眾飼養狗隻，現有寵物犬將被送往動物園或狗肉店。
雖同處朝鮮半島，同樣曾以吃狗肉為傳統飲食文化，但南北韓兩國近年對狗的態度漸見差異，分歧逐漸演變為鴻溝。
據《朝鮮日報》報道，朝鮮領導人金正恩上月下達「禁狗令」，強制沒收民眾的寵物犬。消息人士稱，朝鮮民眾因受經濟制裁及新冠肺炎疫情影響而大感不滿，領導層遂希望藉此舉安撫民眾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
據指朝鮮領導人金正恩上月下達「禁狗令」，禁止民眾養狗。（AP）
斥養狗為資本主義行為
據消息人士指，金正恩曾於7月公開表示：「國家處境艱難，平壤市民中有人養寵物狗，這是沾染資本主義思想的行為，屬於資本主義要素的一部分」，因有關命令而被沒收的狗隻將被送往動物園或狗肉店。其實吃狗肉曾是朝鮮半島的傳統飲食文化，南北韓民眾也對狗肉情有獨鍾，但隨著時代進步，兩地之間對狗狗的態度差異愈加分明。
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