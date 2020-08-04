【格力犬】牠是長頸鹿私生子？超長頸狗狗自帶表情包IG爆紅

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 狗狗真的是很奇妙的毛孩，牠會在你心靈脆弱時，成為最堅實的支柱，助你走出傷痛。在美國，有隻叫Penelope的狗狗，牠以有趣奇特的外表，吸引了大批粉絲追捧。除此以外，原來牠也是個暖心的少女，曾陪伴主人度過最艱難的日子！

大家在說我嗎？我叫Penelope呀！（ig@penelope_goose）

這隻可愛的狗狗叫Penelope，生活在美國堪薩斯州，今年才3歲。牠是隻意大利格力犬，由於是女孩子，因此媽媽Kayla Harve最喜歡替牠打扮並拍照留念。牠之所以在IG裏大受歡迎，全因為牠擁有超長的脖子！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看看Penelope的頸有多長，連牠的IG也被媽媽改成penelope_goose，便可略知一二】

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Penelope是隻與眾不同的狗狗，牠很安靜，也很窩心。在我失意時，牠會無條件地讓我緊緊地擁抱。牠在我心中是完美，無人可替代！ Kayla Harve

Kayla指過去12年來，她一直要照顧小孩，因此壓力很大，不知不覺間便患上慢性病。到現在小孩子都要到學校去了，白天待在家裏沒事做會胡思亂想。要去上班旳話，她的病況又不容許，幸好Penelope的出現，讓她重燃對生活的熱情。

每天要把Penelope照顧好，替牠拍下美美的照片，這就是生活的動力來源！

▾▾▾如果說Penelope是最長脖子的狗狗，那麼這隻Eris，便可能是鼻子最長的狗狗了。點擊圖片看牠有多可愛！▾▾▾