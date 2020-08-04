【領養貓】流浪貓擅闖後院求包養　「江湖大佬」收編後樣子超純良

正所謂「相由心生」，貓貓一旦有了愛的滋潤，樣貌也會自然而然地改變，就像來自台灣的白貓「花輪」般。牠一年前被現任飼主收養，原本目露兇光的外表逐漸變得溫柔，氣質大大改變，看上去彷彿改頭換面了般。

台灣網民Julia去年收養4歲的白貓「花輪」，事隔不足一年，花輪現時的模樣和當初相比竟「判若兩貓」！其實牠外表上的轉變不大，然而予人的感覺和氣質截然不同，彷彿由街頭惡霸變成溫文男神。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

白貓「花輪」本來灰頭土臉的。（受訪者提供）

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一年前，花輪開始隨著其他流浪貓到Julia家中的院子討吃，留下了改寫命運的伏筆。Julia接受《香港01》訪問時表示，花輪不怕人的性格讓牠在眾貓中脫穎而出，愛撒嬌的性格讓Julia留下深刻印象。原本Julia並不打算領養這些流浪貓，直至有天她發現花輪受傷，送醫後發現牠同時患有貓愛滋，便決心給牠一個安穩的家。

花輪很快便適應了家貓的生活，彷彿已等待了這機會良久，就連對剪指甲也不抗拒，Julia補充指：「才帶進家馬上就能搓腳、揉肚、剪指甲，使用貓砂也沒有排斥。」收養花輪大半年後，Julia日前在網上分享花輪的前後對比照，引來網民陣陣驚呼，「變得超有自信」、「眼神差好多」、「灰姑娘與王妃的差距」、「看得出來你很愛牠」。

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