流浪貓│網上控訴遭職場欺凌　反被網民落井下石：顏值高可原諒

日常跟同事相處甚比家人還要多，假如遇到不友善的同事，甚至是職場霸凌，的確令人很困擾。 最近有網民便在facebook發文，指每天上班都會遇到職場欺凌，抱怨同事「仗著自己有點姿色就職場霸凌」，結果網民看完照片都叫她「屈服」、「原諒」，到底是怎麼回事呢？

網民在facebook發文指，被同事打得「滿身傷」。（受訪者提供）

「抱怨我同事，自以為長得可愛就一直霸凌我，上班也不工作，不是睡覺就是妨礙公務。」日前（8月3日），任職店員的吳小姐在facebook發文抱怨被同事職場欺凌，並附上幾張照片，其中一張手臂內側的照片能清晰見到有好幾道傷痕。

吳小姐接受《香港01》訪問指，這位同事是隻流浪貓，叫作「蛋糕」，原本是同事們餵養的流浪貓，早前曾經出車禍，「牠住院回來後，同伴們都不要牠了，結果牠變成長時間留在店裏的貓咪。」結果，網民們看到蛋糕的照片後，竟然完全不幫吳小姐，還叫她「屈服」、「原諒」，全因貓咪「顏值高」？到底蛋糕有什麼來頭呢？

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「客人也會買零食來，牠完全是靠美色不愁吃穿的紅牌牛郎！」很多客人都喜歡牠這位同事，牠的職責簡直是賣萌。還有，就是時不時去抓鳥、抓蜥蝪回來，吳小姐笑說：「嚇死我們了！我都笑牠是在恐嚇我們，如果不順牠意，就會玩死我們，像這些小動物一樣。」

「如果不順他的意打得我滿身傷，仗著自己有點姿色就職場霸凌！」吳小姐把受傷的照片放到facebook群組「有點毛毛的」來個大控訴，結果網民看完蛋糕的照片後，反而落井下石，留言指：「你這同事後台太硬了，只能屈服。」、「沒有辦法，天生可愛」、「顏值高，我可以原諒」、「這姿色確實可為所欲為」。

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