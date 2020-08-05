【領養貓】流浪貓兄弟天生瓜子臉　收養後太幸福變大乳牛

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 當大家都說橘貓就是肥胖的代表時，這對來自日本的虎斑貓兄弟似乎不甘示弱，要用牠們的肥肉來引起你注意力。貓咪白底啡紋的身軀，看起來有點像乳牛，還意外被網民笑稱像兩顆美味的食物，大家猜到是什麼嗎？

近看的話，不會覺得這對虎斑貓兄弟很肥。（ig@youxiashanshan）

肥不是橘貓的專利，虎斑貓也可以是肥得很誇張，就像這對來自日本的啡白虎斑貓，牠們雖然擁有一張瓜子臉，但看真點便會發現牠們肥胖的身型，真的充滿喜感！牠們看起來就像兩顆美味的食物，而且吸起來一定很舒服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【你覺得這對肥貓兄弟像什麼美食嗎？圓圓軟綿綿的，喜歡吃這東西的人，一定也很愛這對貓咪兄弟，點撃圖片看答案】

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當兩貓咪依偎在一起，從背影看，牠們真的是一團東西，軟綿綿的樣子，實在很想上前去吸。

網民表示，這兩隻流浪貓好有福氣，俘虜了一位體貼的貓奴，所以才會長得圓圓胖胖。「這個體型很好吸」、「我覺得橘貓被打敗了，虎斑貓獲勝」、「冬天抱着，一定暖呼呼的」。

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