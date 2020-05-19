【萌寵充電站】虎斑貓肥到三下巴似海蔘　真實體重無網民估到

圓滾滾的動物總是尤其討人喜歡，看到牠們圓潤又柔軟的身體，便會忍不住上前抱緊牠們。虎斑貓「皮皮」有著一層又一層的下巴，身形厚實，看似非常有份量，但牠的飼主日前公開了牠的體重數字，為牠大平反。

來自台北的6歲虎斑貓「皮皮」，靠著胖呼呼的身材迷倒不少網民。飼主經常與網民分享皮皮的生活照，牠圓潤的身材驟眼看來就像一條巨型海參，因此經常被誤會體重驚人。牠的飼主早前為了辟除謠言，決定公開皮皮的真實體重，答案出乎網民意料！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

6歲的虎斑貓「皮皮」。（Instgram@pipi.lit）

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飼主鏡頭下的皮皮可謂「無死角」，因牠全身也滿布肥肉，不論從哪個角度也能拍得牠圓滾滾的身材。牠有著圓圓的臉龐，稍一低頭便會露出三下巴，坐著時肚子的肉就會碰到地面，身形看似十分龐大，但其實牠遠比想像中嬌小。飼主透露，其實皮皮體重只得4.5公斤，身長更僅得36厘米，不但絕對稱不上巨型，簡直可以嬌小來形容。

皮皮的體重曝光後，依然不減網民對牠的喜愛，但原來可愛的皮皮也曾被遺棄。現任飼主表示，皮皮的前任飼主因懷孕後被家人反對養貓，逼不得已下只好送走牠。雖然被拋下的感覺絕不好受，但也正因如此，皮皮才有幸遇上現任飼主，以及一眾衷心喜歡牠的網民。

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