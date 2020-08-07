領養狗│5歲哥哥陪唐狗睡狗床　媽一句暖心話令他秒起身

小孩和毛孩一同成長，不僅可培養小朋友的愛心，更可教懂他們學會承擔。港媽阿恩早有先見之明，家中養了8隻貓狗陪伴兒子成長，近日她發現兒子為親近愛犬，竟然放棄高床軟枕，擠在狹小的狗床同眠，溫馨一幕讓她不禁動容。

一般人家中通常只有一、兩隻寵物，但港媽阿恩則打破常規，家中共養有4貓4狗，加上剛滿5歲的兒子，氣氛非常熱鬧！自小在貓狗堆成長，阿恩的兒子自然愛心爆棚，他尤其疼愛唐狗「嘉嘉」，阿恩接受《香港01》訪問時表示，「親兄妹都冇佢哋咁close。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

港媽阿恩的兒子自小在貓狗堆中成長。（受訪者提供）

棕色唐狗女「嘉嘉」現時約10個月大，由倉庫飼養的狗狗所生，於去年獲阿恩領養。阿恩的兒子平日最愛黏著嘉嘉，每次被責罵後，都會第一時間找牠安慰。他甚至放棄高床軟枕，也要抱著狗狗在狗床同眠，場面非常溫馨。直至阿恩跟他說了一句暖心話，懂事的他才願意起來。

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雖然阿恩的兒子年紀輕輕，但也深諳「不可棄養」的道理。有次嘉嘉咬爛了兒子最心愛的玩具，他氣得作勢要打嘉嘉，阿恩隨即開口阻止：「既然你咁憎佢，我唔要佢啦。」兒子聽罷，態度立即軟化，反過來為嘉嘉求情：「其實嘉嘉咬爛咗可以再砌返」，窩心的言詞頓時讓阿恩融化，相信他長大必定能成為一位滿分狗奴！

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