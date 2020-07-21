【超甜蜜】5歲弟弟因搬家被逼和貓分開　喊出超甜宣言嚇呆所有人

小孩與毛孩同樣有著一顆單純的心，因此總是份外投契。台灣一名網民的兒子與家中貓咪儼如親生兄弟，不但終日形影不離，當兒子被告知因搬家而要和貓咪短暫分別時，更表現出，深厚感情令人動容。

台灣網民Yen育有一名5歲兒子，而她在3年前亦領養了一頭曾飽受虐待的橘貓「阿桔」，自此其兒子和阿桔一拍即合，感情好得令人艷羨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民Yen的5歲兒子和貓咪「阿桔」感情超好。（受訪者提供）

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Yen接受《香港01》訪問時表示，兒子每分每秒也跟阿桔黏在一起，不論是嬉戲、睡覺、或是看電視，阿桔有時更會強忍睡意，只為繼續陪哥哥玩。眼見兒子和愛貓親密如此，有時更會對話甚至吵架，Yen也哭笑不得，「到底為何一定要黏在一起？貓咪要看卡通嗎？貓咪要睡枕頭嗎？貓咪一起佔床嗎？」

最近因Yen一家要搬遷，所以只得暫時把4歲的阿桔寄養在親姐家中，之後才能接回新家。可是，兒子對這個決定不以為然，表現得十分依依不捨，令網民們也感動不已。

貓咪曾慘遭虐待 死裏逃生

阿桔和20多位同伴原本同由一名女子所養，但因該女子疏忽照顧，導致屋內十多隻貓餓死。阿桔和倖存的同伴於3年前獲救，後來牠在輾轉間被Yen領養，所以個性尤其黏人，調皮又貪吃。

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