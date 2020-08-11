【狗成長】雪橇犬1年間極速成長4kg變26kg　馬騮好友頓時大縮水

狗狗的成長速度跟人類不同，即使是1歲的「小狗」，也是隻成犬，可以生兒育女了！台灣有位嫲嫲日前張貼了雪橇犬1年前後的對比照，小狗已經倍速成長，原本跟牠差不多大小的猴公仔也變非常細小，十足縮了水。

雪橇犬可可在2個月大時，是隻非常可愛的小狗，就像毛公仔般。（受訪者提供）

周小姐的兒子去年（2019年）帶了一隻雪橇犬「可可」回家，當時可可只有兩個月，體重大概4kg。沒想到，可可在一年時間竟然暴風成長，變成巨犬！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

周小姐接受《香港01》訪問指，「可可大概從6個月開始暴風成長，現在26kg，幸好還可以抱起牠。」他們在可可小時候送了一隻猴子公仔給牠，原以為公仔轉眼就會被咬壞，豈料事隔一年，公仔仍然健在，讓網民感到超驚訝！

▾▾▾可可暴風成長，猴子瞬間縮小，點撃圖片放大：看對比照▾▾▾

+ 21 + 20 + 19

「非常愛那隻猴子，雖然也被牠寧虐得很徹底。」可可跟猴子玩的時候很大力，完全沒有客氣，但猴子依然很堅強，沒這麼容易壞，不少網友看完可可的對比照後，都超驚訝玩具沒被玩爛，留言「重點都在猴子身上！傳奇呀」、「玩具居然還活著啊」、「娃娃變小了」。

▾▾▾狗狗幾個月已經＝人類幾年？！往下拉繼續看寵物大變身故事▾▾▾

不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

▾狗狗半年轉變可以有多大？精選30組變化超大對比照！點撃圖片放大：看答案▾

+ 56 + 55 + 54

▾不止大貓有反差萌，大狗同樣極具魅力，點擊看小狗兩年內竟變80kg巨獸▾

+ 22 + 21 + 20

大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾