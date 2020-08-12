【領養貓】女設計師製「貓界AV」粉紅肉球封面　主子下海賺罐罐錢

新冠肺炎疫情不斷，市民大多數日子都足不出戶，似乎這段期間也可激發不少人的創意小宇宙。貓主Bonnie日前忽發奇想，決定悄悄地替家中貓主子「下海」，為牠自製限制級的AV封面，意外獲不少貓奴欣賞。

早前《多啦AV夢》漫畫紅遍網絡，港人Bonnie亦靈機一觸，決定為家中貓女Win Win另闢「事業」，出演AV！並親自為牠製作限制級的影片封面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主角是一歲多的貓女Win Win。（受訪者提供）

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原來Bonnie口中的「AV」是（Animal Video）（動物影片）！貓女Win Win現時年僅一歲多，圓圓的大眼配上粉嫩的肉球，青春氣息逼人，可愛得連貓奴Bonnie也不禁和網民分享牠的玉照。Bonnie接受《香港01》訪問時提及創作理念，笑言「絕對唔係睇得多AV」，而是受其他網民的作品所啟發，「見到有網友將貓貓相片製成AV封面，覺得有趣好玩。自己本身又係designer，所以大膽做左第一張《粉紅の肉球》。」

Bonnie第一張作品大獲網民好評，熱烈反應令她大感意外，「可能因為最近網上瘋傳惡搞漫畫『多啦AV夢』，而MEOW AV同樣都係『鹹鹹哋』，所以大家反應熱烈。」不少人更隨即委託她為愛貓設計「出道作」封面，她因此索性開放表格讓網民「下單」，努力製作更多爆笑作品。

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