媽媽婚後未能懷孕　這天她收突發消息　肯定是離世混種魔天使報恩

投胎轉世聽來虛無縹緲，但又似乎有著一定的可信性，因此不少寵主也會約定離世寵物投胎回來自己身邊，成為自己的親人或子女。一名台灣網民婚後3年一直未能成功懷孕，兩年前更經歷愛犬逝世的打擊；但就在她灰心絕望之際，她的愛犬似乎回來報恩了！

台灣網民陳欣結婚3年，其愛犬在她婚後一年就以18歲高齡去世，對她造成巨大打擊。數年來，她試盡各種方法仍未能成功懷孕，正當她準備放棄之時，她突然收到一份莫大的驚喜！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

混種魔天使Didi兩年前以18歲高齡去世。（受訪者提供）

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混種魔天使Didi陪伴了陳欣多年，彼此早已有如密不可分的家人，因此當Didi離世時，陳欣在悲痛間仍不忘和牠約定回來當自己的子女，並提議以牠其中一隻手上的痣作記認。可惜，不管陳欣嘗盡各種方法，包括中、西醫，仍未能成功懷孕，等到的只得肝發炎、腦長瘤等怪病。

就在今年年初，陳欣眼見肚子苦無消息，頓時打算放棄懷孕的計劃；但此時，她竟然發現自己懷孕了，兒子的預產期更與愛犬Didi的生日非常接近，兩者同為人馬座男生。另外，她更在超聲波圖片認出了Didi的模樣，驚人的巧合讓她認定這個孩子是Didi帶來的禮物，激動地與網民分享喜訊。網民們亦紛紛送上祝福，感嘆道：「只要有約定過就一定會再相遇的！」

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