【爭奪貓】港媽與外傭展開爭貓攻防戰　工人姐姐出大招秒K.O對手

每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

港人Cindy自3年前起開始養貓，家中共有3位貓主子，分別是「細佬」、「甜豆」和「二妹」。除了貓主子們外， Cindy家中還有一位令她又愛又恨的成員，那就是工人姐姐Yati。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「細佬」最愛黏著外傭Yati。（Facebook@貓奴日常（5 lovely kids））

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Yati負責打理家中大小事務，和主子們的感情自然突飛猛進。Cindy接受《香港01》訪問時表示，貓咪「細佬」最愛黏著Yati，幾乎每晚也會與Yati同眠，一人一貓的溫馨場景難免令她感到酸溜溜。

Cindy笑言：「如果細佬喺我間房休息，工人姐姐一入嚟叫佢，佢就會即刻跟工人姐姐走。」為了討回愛貓的歡心， Cindy有時也會主動採取攻勢，和Yati展開爭貓攻防戰。可是，一旦Yati出動秘密武器反擊，她多數也會戰敗而回。雖然愛貓經常被「搶去」，但Cindy仍表示樂大於怒，「都開心嘅，起碼佢一定錫貓貓先！」

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