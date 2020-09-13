長壽貓｜貓齡相等於人類105歲　貓伯伯「毛弟」兩字養生秘訣公開

貓咪通常較長壽，不少喵星人都能活到10歲以上，但活到20歲以上的則少之又少。台灣一隻貓咪不但活到21歲，而且身體更非常健康，沒有任何長期疾病，牠的飼主日前就在網上透露其長壽秘訣，原來養生竅門簡單得只有兩個字！

貓咪「毛弟」今年踏入21歲，約相等於人類的105歲，絕對稱得上是「貓瑞」。雖然牠已屆高齡，但依然老當益壯，不論是精神、體力和外貌，也不比年輕的貓貓遜色。牠的飼主Sammy日前大方地與網民分享如何養成長壽貓，貓咪健康主要全靠兩個字！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「毛弟」已經21歲了！（受訪者提供）

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Sammy接受《香港01》訪問時表示，毛弟的身體一向也很強壯，除了在4歲時患上尿道結石外，幾乎沒再被疾病纏身，而且目前的體魄和腳力也不差，「每天尿尿都得爬到三樓才行！」另外，毛弟的外表也十分童顏，沒有絲毫老態，而身形亦依舊圓潤，並沒出現皮黃骨瘦的憔悴模樣。

Sammy在20年前得知有一群小貓待領養，她第一眼就看到了體型較大的毛弟。當時的原主人解釋指因毛弟經常搶兄弟的食物，因此較胖，Sammy就在那刻決定給牠一個家。毛弟多年來一直陪她走過不少人生關口，如畢業、結婚、生子，甚至是分隔異地等等，相信老當益壯的毛弟還能繼續陪她走過更多個年頭。

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