寵物善終│相等於人類150歲　緬因貓臨別前　用最心碎方式跟媽告別

寵物的生命比人類短暫得多。 世界上年紀最大的貓咪日前逝世，牠以31歲的高齡離開，雖然牠的健康並沒有大問題，但年老令牠的身體器官逐漸衰竭，最終還選擇了令人心碎的方式離開主人......

年紀達31歲的緬因貓Rubble，在生日前夕離世。（boredpanda）

英國的緬因貓「Rubble」擁有「世上現存最長壽貓咪」的稱號。現年51歲的貓媽Michele Heritage，從20歲開始飼養Rubble，轉眼間31年過去，Rubble也達到31年高齡，相等於人類150歲！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Rubble的身體一向都健康，沒有患上任何嚴重疾病，不過年紀漸長令牠的身體日漸虛弱，近一年開始暴瘦。近日，Rubble也許察覺到離開的日子漸近，為了避免Michele傷心，牠作出了一個心碎的決定......

▾懂事的Rubble在離開前，作出一個心碎的決定，令媽傷心不已。點撃圖片放大看▾

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根據外媒報道，去年已達30歲的Rubble，年紀已經遠超過現時「健力士紀錄大全」世上現存最長壽貓咪的紀錄保持者。基於Michele認為沒必要申請相關的認證，所以Rubble沒有登上這個紀錄榜，不過Rubble才是實至名歸的「最長壽貓咪」。

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這些美麗的誤會不時都會出現，譬如有人以為養了隻狗，結果牠是狐狸，也有人以為養了隻小貓，結果牠體型卻破世界紀錄。澳洲有隻緬因貓，牠身長1.2米，體重達30磅，體型與大狗無異，甚至已打破了《健力士世界紀錄》裏的「世界最長家貓」紀錄！

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曾養過7隻貓的Benjamin是位資深貓奴，他所養的貓貓全部均有個共同點，那就是長壽且健康。他養的其中一隻貓貓壽命長達21歲，而最年輕的那隻亦已滿12歲。到底他有何「養貓妙方」？

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