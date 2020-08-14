木村拓哉留豪宅睇劇本　陪貴婦狗、英國古代牧羊犬　抗疫生活曝光

近期人人也在家抗疫，日本天王級偶像木村拓哉也不例外，他近日也分享了不少和愛犬在家的溫馨日常，揭開天王抗疫生活的神秘面紗。除了陪狗狗安坐家中之外，木村也不忘履行身為狗主的重要任務，展現滿分飼主一面。

日本藝人木村拓哉是圈中有名的愛狗之人，家中養有3隻狗狗，包括貴婦狗「Amur」和「Etoile」，及英國古代牧羊犬「Hikaru」。日本的新冠肺炎疫情反覆，市民均不敢掉以輕心，因此木村也積極留在家抗疫，愛犬們在其Instagram上的出現頻率亦隨之大大提高。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

木村拓哉是圈中有名的愛狗之人。（Instagram@ takuya.kimura_tak）

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木村的Instagram上充滿著愛犬們的身影，抗疫生活似乎十分溫馨。不管木村是在房間閱讀劇本，還是在梳化上休息，狗狗們總會撲入他的懷中撒嬌，和他形影不離。身為盡責狗主的木村，在抗疫期間也不忘顧及愛犬們的感受，冒住炎熱天氣定期進行一個重要任務！

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7000呎豪宅內貌曝光



其實即使足不出戶，木村一家人和狗狗們也有充足的活動空間，據指木村所住的豪宅佔地多達7000呎，樓高4層，更設健身房、樂器房、畫室、以及3000呎豪華花園。木村的女兒心美和光希，亦不時在Instagram分享留家抗疫的活動，令豪宅內部曝光，震撼不少網民。

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