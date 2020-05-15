木村拓哉7000呎豪宅曝光　狗狗花園陪種花　兩超美女兒齊健身

受新冠肺炎疫情影響，日本宣布「全國緊急狀態令」，允許地方政府按需要關閉公共場所，或要求市民留在家中。 日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

木村拓哉的女兒「木村心美」和「木村光希」，早前在Instagram上載家中做運動抗疫的影片。 （Instagram圖片：cocomi_553_official）

據悉，木村在2007年於東京目黑區購入地皮，並斥資近多達10億日元（約7千2百萬港元）興建佔地7千呎，樓高4層的豪宅。屋內不單有健身房、樂器房、畫室，其客廳、浴室更是XL級寬敞，屋外還有個佔地3000呎的花園，讓喜歡園藝的太太工藤靜香和女兒光希能夠種植花草。據指，他們的花園種植了櫻花樹、橙樹，心美和光希還不時在花園拍唯美照上載至社交平台。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

木村是愛狗之人，平日最親近的三隻狗，分別貴婦狗「Amur」和「Etoile」，以及英國古代牧羊犬「Hikaru」。木村跟兩隻貴婦狗的關係尤其親密，他的微博不時都出現「Amur」和「Etoile」的身影。早前更有日本傳媒偷拍到木村與太太工藤靜香戴著口罩、Cap帽一起帶牠們散步，而工藤靜香也不時在Instagram上載跟狗狗照顧花埔的照片。

木村拓哉也有養狗狗！（微博：木村拓哉）

▾▾▾點撃圖片放大：看木村家族與狗狗生活照▾▾▾

+ 31 + 30 + 29

木村的女兒心美和光希，近日不時在Instagram分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動、在花園打卡拍唯美照，還在帖文加上標籤「stayhomestaysafe」，令不少網民再次關注木村的豪宅！並揭開她們平日拍照、打卡的花園背景，原來就是她們家中那個3000呎的大花園！

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

▾▾▾點撃圖片放大：看張衞健的貓狗及豪宅奢華裝修！▾▾▾

+ 12 + 11 + 10

▾▾▾點撃圖片放大：看張敬軒復古風大宅▾▾▾

+ 16 + 15 + 14

近月因新冠肺炎疫情，不少人也盡量減少外出，呆在家中好好休息，包括一眾藝人。台灣藝人Ella（陳嘉樺）也聽話地留在家中，更毫不吝嗇地與網民分享日常家居點滴，意外讓其複式豪宅曝光！Ella養有一頭名叫「布丁」的柴犬，寬敞的家居正好為精力充沛的柴犬提供足夠活動空間。

▾▾▾點擊放大看Ella家中的超夢幻旋轉樓梯▾▾▾

+ 22 + 21 + 20

▾▾▾點撃圖片放大：窺探Janice Man愛犬的奢華生活▾▾▾