橘貓知道懷孕媽清晨宮縮痛醒　使出暖心招數安慰　網民超妒忌

毛孩們平日看似傻頭傻腦，但在關鍵時刻，其實也有心思細膩的一面。台灣一頭橘貓在女飼主懷孕後，隨即對她陪加關懷，化身「護媽狂魔」。日前，該名女飼主清晨因宮縮而痛醒，橘貓發現後立即出動，用窩心驚喜安慰飼主。

台灣網民Anna懷孕多月，期間愛貓「咪咪」一直日以繼夜地陪在她身旁，儼如私人保鑣般，隨時保護她的安危。即使她日前清晨突然痛醒，咪咪亦立即出現，為她送上浪漫驚喜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

將近一歲的「咪咪」是女生，經常做出貼心行為。（受訪者提供）

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Anna接受《香港01》訪問時表示，日前她因臨盆在即，於清晨因宮縮陣痛而醒來，遂走到客廳休息，豈料咪咪立即緊隨其後趕到，「咪咪一看到我就跟著我進客廳。」起初，咪咪只坐在她對面的茶几上看著她，但後來因她難忍痛楚，不禁愁眉緊皺，咪咪便決定使出暖心招數安慰她。

貼心的咪咪在平時也不忘保鑣職責，不但每天早上也會在房門口等飼主們起床，更會隨傳隨到，Anna笑言：「一見我們坐在沙發上，牠就會馬上跳上我們的腿上。」除此之外，咪咪更經常陪Anna走樓梯，令她感動不已，「醫生建議我懷孕期間要多爬樓梯，咪咪總是會跟著我爬樓梯，陪我爬完全程。」

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