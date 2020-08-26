【英國】小狗發現亮燈超能力　狂玩開關掣1小時　媽崩潰：變Disco

小狗這麼可愛，百厭一點也沒問題吧！這隻小狗最近發現自己擁有超能力，由於覺得太神奇了，牠高興得連續使用了接近1小時。期間媽媽一直在旁觀看，想勸阻也不成功，幾近崩潰地表示：這裏快變Disco了。

小狗才幾個月大，牠還有許多力能未發掘出來。（twitter@@NatalieGHart）

在英國有隻小狗Slug，最近發現自己，原來是可以令枱燈亮起。當時媽媽Natalie在旁一直觀察，雖然曾嘗試勸阻，但見牠玩得這麼開心，又不忍心打擾。最終小狗瘋狂地玩了將近1小時，媽媽無奈表示：這裏要變Disco了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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生活在英國康沃爾的Natalie Hart，因疫情關係多了時間留在家中，於是在5月中時，收養了一隻才幾星期大的小狗Slug。由於小狗很是黏人，所以媽媽不時替牠拍照，並在Twitter裏分享狗狗生活點滴。

這次小狗Slug發現自己擁有超能力，牠能輕易控制房間燈光啟動，結果便高興地玩了大半天。媽媽Natalie也開心地表示：「有了牠，令我的生活變得更美好，更懂珍惜每一天！」

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