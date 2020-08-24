狗行為│狗狗精力太旺盛　脫欄後大解放　主人開門見全屋屍骸

狗狗總是有著無窮無盡的精力，假如沒有時間帶牠外出「放電」，牠好可能會把家裏當作「遊樂場」瘋狂破壞！ 日本有位飼主去年（2019年）養了一隻小狗。轉眼間一年過去，飼主日前嘗試讓牠擺脫圍欄看家，結果第一天已經換來悲慘的下場......

狗狗小時候已經破壞力十足。（Twitter圖片：zo73151）

日本有位飼主在2019年8月帶了一隻小啡狗回家，狗狗的精力超旺盛，時常把狗床、被子撕爛、咬破。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

轉眼間一年過去，狗狗的體型已經變大，飼主不忍心牠長時間待在圍欄裏，於是讓牠來個大解放，嘗試打開圍欄讓牠幫忙「看家」，希望牠能成為出色的看門狗，結果他回家發現下場超慘烈......

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只要狗狗能夠觸及，家裏所有東西都是牠的玩具！飼主打開圍欄第一天回家，只見滿地棉花碎，就好像有賊入屋似的，而犯人狗竟然滿臉笑容地看著他，彷彿在炫耀自己的傑作。飼主忍不住訓斥了牠一整晚，狗狗也垂頭喪氣，看來已牠知道自己錯在哪。

飼主第二天再嘗試把牠放出圍欄，這次他把屋內的抱枕全部收起來，避免悲劇再次發生，結果情況真的有好轉！雖然狗狗還是按捺不住出手破壞，但這次只把其中一個角落的牆紙咬破，進步了不少！看來牠很有潛質成為出色的看門狗！

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在英國，有隻小狗便因破壞力驚人而上了報紙，更引起不少人討論。因為這隻目前只有1歲的鬥牛犬，竟然在3小時內，把家裏的家具破壞殆盡，牠的破壞力實在很驚人。

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