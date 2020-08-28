【館長中兩槍】彪悍男與貓狗相處３件事　高加索犬咬傷老婆致流產

台灣網紅「館長」陳之漢在今天凌晨（28日）遭到槍擊，身中兩槍後他更立即開直播通知網民，其後被送往醫院治療，不少支持者也大感憂心。 外表彪悍的館長坐擁過百萬粉絲，他經常發表出位言行，甚受網民關注；另外他在面對貓狗時竟展出柔情一面的極大反差，也經常成為網民的討論話題。

台灣網紅「館長」陳之漢於今天（28日）凌晨2時多，在其開設的健身館門外遭槍擊，引起眾多網民關注。除了槍擊案外，館長過往多次也曾成為網絡焦點，當中有數次竟是因其貓狗惹來爭議。

台灣網紅「館長」陳之漢於今凌晨（28日）遭槍擊。（Facebook@飆捍）

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館長的外表兇猛，但原來他也有柔情一面，面對貓狗時總會分外溫柔，巨大反差曾一度成為網民熱話。館長家中養有多隻貓狗，當中兩隻更與他一樣擁有巨大體型，包括高加索犬「大雄」和緬因貓「Rich」。然而，這兩隻貓狗分別也曾為他惹來麻煩或官非，甚至更間接令其老婆流產。

雖然館長的愛寵屢惹爭議，令他苦惱不已，曾對愛犬大雄指「這孩子就當我上輩子欠牠的」，但他依然堅持照顧寵物們終老，絕不棄養，承擔起飼主應負的責任，獲網民讚賞。

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