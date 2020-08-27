【領養貓】街邊撿瘦弱小髒貓　收養1個月後輪廓漸露變超美貓

蛻變是成長必經的階段，貓狗也不例外。 日前有貓義工在街頭撿到一隻小灰貓，牠原本看起來灰灰髒髒的，沒想到在義工悉心照顧一個月後，瘦弱的灰貓不單長得肥肥白白，還甩掉灰色的毛髮，變身成仙氣美貓！

貓義工在街上撿到一隻看起來髒髒的小灰貓。（Instagram圖片：tinybutmightykittenrescue）

加拿大貓義工Mellissa在兩個月前，接了一隻懷孕的母貓「June」回家照顧，及後母貓便在家裏誕下了一窩小貓，並且幸福地生活著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上月，Mellissa在街上遇到一隻落單的小貓「Janie」，牠看起來非常虛弱，所以她馬上把牠帶回家，並請貓媽媽June照顧牠。一個月轉眼過去，原本Janie看起來像隻髒髒的小灰貓，豈料牠越洗越甩色，現在已經褪變成樣子超可愛的仙氣貓！

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Janie的媽媽大概在高壓力或生病的情況下生產，因此影響了牠的毛色，導致牠出現一些灰白色的毛髮，看起來髒髒的。直至Janie的身體情況穩定下來，身上的毛髮便開始變成黑色，及後再進化！臉部和身體開始褪成銀白色，看起來非常特別！

在Mellissa全天候照顧下，原本只有82克左右的Janie，轉眼便突破100克，1個月後更長成282.5克！而且牠跟June的孩子亦相處得非常好，時不時一起玩耍、打鬧，把牠當成了妹妹！

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