狗繩很重要｜柴犬散步遇3犬沒牽繩　媽即時反應讓網民超感動

任何時候，帶狗狗外出時，都應牽好狗繩，以免牠們走失或騷擾到別人。 早前，在台灣有媽媽帶着柴犬去接小兒子放學，沒料到途中遇上3隻沒牽繩狗狗。其中一隻大狗來勢兇兇，媽媽擔心柴犬會與惡狗打鬥，於是無畏地做了一個舉動，避免了柴犬受傷。其後狗主出現並與3狗離開，媽放鬆警戒後，才知自己已被咬了！

媽媽擔心柴犬遇惡狗會打起來，於是趕緊抱牠入懷。（被訪者提供）

早前，在台灣便有媽媽帶着柴犬去接兒子放學，沒料到途中遇到3隻沒牽繩的狗狗，當時一隻大惡狗更不懷好意地靠近。媽媽擔心柴犬會與惡狗打鬥受傷，即時反應做了一個舉動，避免了惡鬥，但卻仍遭惡狗咬傷。媽雖然雙手負傷，但她語重深長表示：「放狗牽繩很重要！」

【點擊圖片放大看，媽媽做了什麼避免柴犬受傷？】

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帶狗狗出門，一定要牽好繩子，不然很易發生危險。這次媽媽代替狗狗負傷，幸好沒傷勢不嚴重。但如果每個狗主在放狗時，都把牽繩拉好，便不會出現這類意外！媽媽只希望分享這次事件，提醒所有人「牽繩很重要！」

【每隻狗狗都要好好保護，外出一定要牽繩！點擊圖片放大看，這3隻柴犬為何要站在一起呢？原來牠們另有目的！】