流浪貓狗│約瑟爹利散步神秘消失　 媽回頭見牠身後多了個小麻糬

別以為只有人類才會對弱小的動物拖以援手，其實動物也會互相幫助，展現出友愛的一幕。 日前，有隻約瑟爹利犬外出散步卻一直沒有回家，主人擔心牠迷路，於是外出尋找，卻意外看到窩心的一幕。

（示意圖 / unsplash）

居住在美國德克薩斯州的約瑟爹利犬「Hazel」，早前在家附近散步順道上廁所。主人Monica發現牠遲遲未有回家，於是出門迎接牠，卻意外看到窩心的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Monica步出家門就發現Hazel的身影，原本想跟牠走快一點，結果牠走沒兩步，便停下腳步，又再走回頭。她走近一點才發現Hazel身後多了一顆小麻糬，由於這顆小麻糬步速緩慢，時常走一步、停一步，Hazel花了很多時間才把牠帶回家。

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原來Hazel在散步的路上，發現這顆小麻糬和父母失散了，牠不忍心小麻糬在濕漉漉的街道上流連，於是把牠帶回家。由於小麻糬走路比較慢，途中還跌跌撞撞，所以花了一段時間才成功回家。

Monica幫小麻糬清潔乾淨後，便把牠送給哥哥Michael撫養，並為牠取了一個名「Sheba」，現在Sheba有一位很愛鍚牠的爸爸，過著幸福快樂的日子。

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